Ônibus bate em barranco após perder o freio em Barra do Piraí

Matéria publicada em 3 de novembro de 2020, 19:10 horas

Barra do Piraí e Angra dos Reis – Um ônibus bateu em um barranco após perder os freios na manhã desta terça-feira (3), no bairro Areal, em Barra do Piraí. Segundo testemunhas, o motorista, ao perceber que os freios falharam, jogou o ônibus em direção ao barranco, para não colidir com outro veículo.

O ônibus estava sem passageiros e ninguém se feriu.

Outro caso

Já em Angra dos Reis, uma jovem de 19 anos foi atropelada por um carro na tarde desta terça-feira, dia 3. O acidente foi na Rua Itaperuna, no bairro Japuíba.

A vítima foi socorrida em um hospital municipal, localizado no mesmo bairro.