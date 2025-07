Operação ambiental apreende armas e animais silvestres abatidos em Valença

Valença – Uma operação de fiscalização ambiental realizada na quinta-feira (17), em Valença, resultou na apreensão de armas de fogo, munições e animais silvestres abatidos em uma área próxima ao Parque Estadual da Serra da Concórdia. A ação foi conduzida por agentes do Grupamento de Policiamento Ambiental (GPA), como parte da Operação Força Total.

A partir de uma denúncia sobre caça ilegal na região do santuário da vida silvestre, os policiais realizaram patrulhamento e chegaram a uma propriedade rural, com mais de uma casa no terreno, onde foram recebidos por moradores. Durante a vistoria nos arredores de uma das residências da propriedade, desabitada e utilizada eventualmente por familiares, foram encontrados indícios de disparos de arma de fogo, como um cartucho deflagrado, um alvo metálico perfurado e um cano de espingarda cortado.

A equipe entrou na casa e localizou um arsenal irregular, incluindo quatro espingardas (sendo uma de pressão), munições de diversos calibres, facões, lanternas, mochilas, roupas camufladas e cerca de 150 gramas de chumbo. Também foram encontrados cinco animais da espécie Cuniculus paca (paca), abatidos e congelados.

Segundo um dos moradores da propriedade, o local vinha sendo utilizado por parentes em visita, especialmente por um irmão e amigos vindos de outro estado. Nenhum dos supostos responsáveis pelos materiais foi encontrado no momento da fiscalização. O morador, por sua vez, não foi conduzido por questões de saúde e por residir em outra casa da propriedade, onde não foram encontrados materiais irregulares.

Todo o material foi apreendido, e os animais foram encaminhados para descarte adequado. O caso foi registrado na delegacia local, onde será investigado.