Operação apreende motos e multa condutores em Valença - Diário do Vale

A operação “Fim de ano” do 10º Batalhão de Polícia Militar em conjunto com a Guarda Civil Municipal (GCM) apreendeu motos e multou motociclistas e motoristas, na noite desta quarta-feira (28). Os pontos de concentração dos policiais foram na Avenida Geraldo Lima Bastos, no bairro Barroso e na Rua Getúlio Vargas, no Benfica, em Valença.

Segundo informações da GCM, durante o trabalho foram abordados mais de cem veículos e muitos condutores foram autuados por infrações de trânsito. Três motos foram removidas ao Depósito Público em Barra do Piraí.