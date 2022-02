Operação bate record de apreensões no estado do RJ

Matéria publicada em 11 de fevereiro de 2022, 12:19 horas

Rio de Janeiro – Balanço da atuação da Força Especial de Controle de Divisas – Operação Foco, ligada à Secretaria de Estado da Casa Civil, mostrou que em 2021 as apreensões realizadas pelo programa bateram recordes. O volume de produtos pirateados, apreendidos no ano passado, superou a média anual em quase 11 vezes, registrando 92 toneladas de média mensal. As apreensões de combustíveis também foram destaque. Em 2021 houve um aumento na média anual de mais de 142% e no Noroeste do Estado esses números chegaram a quase 680%.





A apreensão de cervejas em situação irregular também chama atenção no balanço. Nos últimos 6 anos foram apreendidos 2,9 milhões de litros, mas só em 2021 foram 1,9 milhão de litros. Ou seja, 67% de todo o volume registrado entre 2014 e 2020. Além de produtos pirateados, combustíveis e cervejas, o programa também atua com apreensões de veículos, armas e drogas. Os números positivos contribuem para o aumento da arrecadação tributária e a recuperação de ativos para o Estado.

Operação

A Operação Foco substituiu o programa Barreira Fiscal, inaugurando em sua estrutura uma Coordenadoria de Inteligência para nortear as ações do projeto. O objetivo da ação é proteger as divisas do Estado e atuar na recuperação de ativos. O programa é realizado de maneira volante e em vários pontos de entrada do estado, e também mantém, em conjunto com a Secretaria de Fazenda, a fiscalização nos postos fixos de Itatiaia, Comendador Levy Gasparian, Campos dos Goytacazes, Angra dos Reis e Itaperuna.



– Nossos agentes são incansáveis no combate aos crimes contra o recolhimento de impostos. A nossa Coordenadoria de Inteligência é peça-chave neste processo e o monitoramento e a prisão desses criminosos utilizam dados fornecidos pela Polícia Civil. Fiscalizar as divisas e reprimir o crime e a entrada de armas, drogas e produtos contrabandeados em território fluminense é o nosso principal objetivo – disse o subsecretário especial de Controle de Divisas, Edu Guimarães.

Em 2021, a Operação Foco registrou um acumulado de 16.026 ocorrências policiais, destacando as ações envolvendo o uso, porte ou tráfico de drogas, com um total de mais de 6 toneladas de entorpecentes recolhidos. A apreensão de armas também foi destaque, com um total de 318 retiradas de circulação, de diversos tipos e calibres. Além disso, no ano passado, os agentes cumpriram 389 mandados de prisão, contribuindo com a redução dos índices de criminalidade.