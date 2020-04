‘Operação Cloroquina’ prende 12 pessoas em Volta Redonda

Matéria publicada em 27 de abril de 2020, 09:25 horas

Volta Redonda – A Polícia Civil deflagrou na madrugada desta segunda-feira, 27, a operação “cloroquina”, que desbaratou o braço de uma facção criminosa que atua no tráfico de drogas na região, principalmente nos municípios de Volta Redonda e Barra Mansa. Ao todo, 12 pessoas foram presas.

A ação teve início às 4 horas da manhã, com ponto de encontro na 93ª DP e teve como objetivo, o cumprimento de 14 mandados de prisão temporária.

A ação contou com a participação do delegado titular Wellington Vieira, do delegado assistente Rodolfo Atala, de agentes da 93ª DP, policiais civis do 5º DPA e policiais militares do 28º BPM. Foram cerca de 40 policiais nas ruas para cumprir os mandados de prisão.

As investigações da Polícia Civil apontaram que os criminosos são extremamente violentos e, segundo a polícia, “impõem o terror no bairro onde vivem”, principalmente o bairro Vila Rica. Alguns deles são suspeitos de serem autores da onda de homicídios que vêm assolando a região; todos eles ligados à disputa entre facções criminosas.

A Polícia Civil afirmou que além das prisões, drogas também foram apreendidas. ”Pode-se dizer que os moradores do bairro foram libertados com a operação de hoje”, disse o delegado.

Para finalizar, Wellington Vieira explica a escolha do nome da operação.

– Como remédio, a Cloroquina está sendo usada no combate ao Coronavírus. Comparamos a ação da Polícia Civil como se fosse a forma de exterminar daquele bairro, o tráfico de drogas, que também mata igual ao vírus – finalizou.