Operação coíbe criação irregular de cavalos em condomínio de Barra do Piraí

Barra do Piraí – Uma ação conjunta entre órgãos municipais e a Polícia Militar coibiu, na última semana, uma criação ilegal de cavalos em área comum de um condomínio no bairro Vale do Ipiranga, em Barra do Piraí. A operação foi desencadeada após denúncia anônima que apontava que os animais eram mantidos em condições inadequadas em um espaço não licenciado para a atividade.

Agentes da prefeitura e da Polícia Militar foram até o local e verificaram que, de fato, a denúncia se sustentava. O setor de Vigilância em Saúde atestou que não havia qualquer condição para a criação desses animais naquela área. Assim, todas as irregularidades foram autuadas e os criadores devidamente notificados.

O secretário de Segurança, Mobilidade Urbana e Ordem Pública, Rômulo Massacesi, explicou com mais detalhes o prosseguimento da ação, confirmando a resolução do caso.

“Ao recebermos a denúncia, prontamente nos dirigimos ao local para averiguar a veracidade dos fatos e concluímos que se tratava de uma criação ilegal. Com o prosseguimento da operação, removemos as construções e os currais, e os equinos foram retirados pelos próprios criadores. Já podemos dizer que a área comum do condomínio voltou a ser uma área comum”, afirmou Rômulo Massacesi.