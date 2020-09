Operação coíbe organização mineira com ramificação em Volta Redonda e São Paulo

Matéria publicada em 21 de setembro de 2020, 17:15 horas

Mendes e Volta Redonda – Policiais da 97ª DP (Mendes), coordenados pelo delegado titular Wellington Vieira, com apoio da 95ª DP (Vassouras), 98ª DP (Engenheiro Paulo de Frontin) e Polícia Civil de Minas Gerais, realizaram nesta segunda-feira (21), a Operação Aliança, com o objetivo de cumprir mandados de prisão contra integrantes de uma organização criminosa que atua no tráfico de drogas, em homicídios, lavagem de dinheiro e tem conexão com traficantes de Volta Redonda e de São Paulo.

O delegado disse que foram presas duas das três pessoas procuradas, além de mais seis suspeitos detidos. Além disso, foram apreendidos 13 documentos diversos, 5 correntes de ouro, com pingentes, 21 celulares, duas câmeras fotográficas, dois notebooks, uma pistola de Airsoft, R$ 109.531,00, além de R$ 2.374,81 em folhas de cheques. E ainda duas motos, caderno com a contabilidade do tráfico de drogas, uma muda de maconha, uma pistola . 40, um veiculo Toyota, carregador, cinco munições, 100 gramas de cocaína, uma barra de maconha prensada, duas balanças de precisão e dois pendrives.

A ação contou com apoio do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG), e acontece em Viçosa, Ponte Nova e Paula Cândido, em Minas Gerais. Equipes foram para as ruas para cumprir três mandados de prisão e oito de busca e apreensão expedidos pelo Juízo Criminal de Mendes, além de outros 18 de busca e apreensão emitidos pela Justiça de Viçosa.

De acordo com o delegado titular da 97ª DP, Wellington Vieira, as investigações começaram após a morte no dia 4 de agosto deste ano, de Diego Ambrósio Início, de 30 anos, natural de Viçosa na frente de casa, no bairro Independência, em Mendes, Região Centro Sul do Rio.

– A hipótese era de que a vítima estava envolvida com os supostos autores do crime, que eram traficantes de drogas na cidade de Viçosa, em Minas Gerais – explicou Wellington.

Ainda segundo o delegado, durante a apuração foi constatado o envolvimento dos suspeitos com outros crimes. As informações foram compartilhadas com a Polícia Civil de Minas Gerais, iniciando uma investigação conjunta.