Operação contra o tráfico prende 15 em Andrelândia

Foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão expedidos pela justiça na manhã deste sábado (03), que terminaram com 15 prisões em flagrante . A maioria dos presos foi conduzida à delegacia regional de São João Del Rei e posteriormente serão encaminhadas ao presídio. Um deles, o principal investigado, foi mandado a um presídio de segurança máxima.

Foram apreendidos 15 pinos de cocaína, um tablete de maconha e porções da mesma droga, duas armas de fogo, um automóvel, cerca de R$ 10 mil em dinheiro e animais da fauna silvestre.

O capitão da Polícia Militar em Andrelândia, Luiz Fernando dos Reis, destaca que essa foi a maior operação policial em toda história do município. “Com certeza a ação policial repercutirá em uma redução expressiva nos crimes violentos e contra o patrimônio na região”, disse.

A operação contou com a participação de 87 policiais civis e militares das cidades de Andrelândia, Alto Rio Doce, Barbacena, Barroso, Conselheiro Lafaiete, Itajubá, Lagoa Dourada, Prados, Resende Costa, Santos Dumont, Santa Cruz de Minas e São João Del Rei, além do apoio do canil da Rocca da Polícia Militar e uma aeronave da instituição.

Conforme informou o delegado regional em São João Del Rei, Cláudio Geraldo de Oliveira, a ação foi desencadeada a partir de informações da PCMG em Itajubá, na quarta-feira (31), dando conta de que um foragido da Justiça, suspeito de integrar organização criminosa com base em São Paulo estaria se escondendo em Andrelândia (MG). “A partir de então foi uma ação integrada muito rápida. Mobilizamos nossas equipes e, em conjunto com a Polícia Militar, conseguimos as prisões em flagrante”, ressaltou Oliveira.

Além do foragido, os demais presos na operação também têm vínculos com organizações criminosas sediadas em São Paulo e Rio de Janeiro. “Acreditamos que por Andrelândia se situar em um ponto geograficamente favorável para movimentar o tráfico de drogas para além das nossas divisas, eles estariam tentando se estabelecer ali”, esclareceu o delegado.