Operação da PF apreende mais de 30 mil aparelhos TV Box em Resende

Matéria publicada em 14 de outubro de 2020, 19:17 horas

Resende – Uma operação conjunta das policiais Federal e Civil, e mais Receita Federal, apreendeu nesta quarta-feira, dia 14, mais de 30 mil aparelhos de TV Box (usado para acessar de forma clandestina canis de TV), em Resende. A investida foi no Porto Seco de Resende.

Os aparelhos que vieram da China estavam em seis contêineres. Operação semelhante ocorreu no dia 9 deste mês, no Porto Seco de Resende, Itaguaí, e Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Na ocasião, a apreensão representou um prejuízo superior a 50 milhões de reais ao crime organizado, especificamente a grupos de milicianos que se dedicam ao contrabando e a essa modalidade criminosa.

Inúmeros contêineres também foram vistoriados e já foram apreendidos mais de 60.000 aparelhos denominados “TV Box” que são utilizados para acessar canais de televisão burlando os serviços oficiais dos produtores, em violação a direitos autorais, crime contra a propriedade imaterial e contrabando (art. 334-A, do Código Penal, pena de 2 a 5 anos, que é dobrada quando o crime é praticado em transporte marítimo).

Foi constatado que no início desde mês, foi a maior apreensão da história do país em relação a aparelhos TV Box. A tendência é que o número de aparelhos apreendidos ainda aumente no decorrer da operação.

A PF dará continuidade às investigações, após a conclusão dos procedimentos administrativos de competência da Receita Federal.