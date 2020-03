Operação da PM apreende três quilos de droga

Matéria publicada em 9 de março de 2020, 11:54 horas

Três Rios – Policiais do 38º Batalhão da PM aprenderam um jovem, de 18 anos, e um menor, com 15 anos, durante uma operação realizada domingo (8), para coibir o tráfico de drogas em Três Rios. A ação ficou concentrada no bairro Jardim da Glória e resultou na apreensão de mais de três quilos de drogas e munições.

No flagrante, foram apreendidas diversas munições de variados calibres e vasto material de preparo e refino de drogas. Além da dupla, foram levados para 108º DP (Três Rios) 34 pinos contendo cocaína e 863 pinos vazios.

Os agentes apreenderam ainda um quilo de pasta base de cocaína; liquidificador, usado para misturar a droga, duas balanças de precisão ;dois celulares; uma touca tipo ninja, além de 43 munições de pistola.

Foram encontrados ainda um saco contendo dois quilos de cocaína, R$ 3.218,00; e 63 folhas para embalar drogas com a inscrição “Narco”.