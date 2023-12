Operação da PM em VR localiza foragido da prisão em Pinheiral

Volta Redonda e Pinheiral – Policiais do 28º Batalhão de Polícia Militar, com informações fornecidas pelo Disque Denúncia (2253-1177), prenderam, na manhã desta quarta-feira (6), um rapaz de 23 anos, foragido do sistema prisional.

Ele, que responde pelo crime de tráfico de drogas e foi condenado a cinco anos de reclusão, foi encontrado na Rua Bulhões de Carvalho, no Rolamão, em Pinheiral. A prisão foi possível devido à operação coordenada pelo 5º Comando de Policiamento de Área (CPA) contra a criminalidade nos bairros Belo Horizonte, Vale Verde, Vila Brasília e Coqueiros, em Volta Redonda.

O homem preso foi conduzido à 93ª Delegacia de Polícia, onde foi cumprido o mandado de prisão em aberto contra ele. Em seguida, foi encaminhado a uma unidade prisional da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), onde permanecerá à disposição da Justiça.

