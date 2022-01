Operação da PM no Jardim Belmonte apreende uma pistola, munições e drogas

Matéria publicada em 18 de janeiro de 2022, 11:46 horas

Volta Redonda- Após uma denúncia anônima, policiais militares se dirigiram na segunda-feira, 17, para a Servidão Boa Esperança, na Rua São João de Meriti, no bairro Jardim Belmonte, onde detiveram dois rapazes, um de 19 anos e outro de 17, por porte ilegal de arma, tráfico de drogas e associação para o tráfico.

De acordo com a PM, no local os agentes encontraram com os suspeitos uma pistola, dois carregadores, 26 munições calibre 9mm, um rádio de comunicação, 91 pedaços de maconha, uma bola de cocaína, 383 pinos do mesmo entorpecente, além de R$ 234 em espécie. E além dos dois jovens, havia um terceiro suspeito, que conseguiu fugir.

Segundo informações dos agentes, o rapaz e o menor foram levados para a delegacia, juntamente com o material apreendido. Além dos crimes já mencionados, o mais velho também irá responder por corrupção de menor.