Matéria publicada em 3 de setembro de 2020, 19:06 horas

Três Rios – Uma ação conjunta entre policiais do 38º Batalhão da PM e Batalhão de Ações com Cães (BAC), resultou na apreensão de 540 pinos de cocaína, um tablete grande de maconha, em Três Rios. A ação foi no bairro Habitat, onde foram apreendidas ainda, 16 munições calibre 762 e uma granada.

Ninguém foi preso.

O material foi levado para 108º DP (Três Rios).