Operação da Polícia Civil apreende drogas e rádio transmissor em Barra Mansa

Barra Mansa – Policiais da 90ª Delegacia de Polícia de Barra Mansa realizaram, nesta terça-feira (12), por volta das 15h, uma operação de combate ao tráfico de drogas no bairro Junqueira, área controlada pela facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP).

Durante a ação, os policiais foram recebidos a tiros por suspeitos. A equipe respondeu aos disparos, momento em que os suspeitos fugiram, abandonando no local uma sacola plástica contendo 33 pedras de crack, 46 pequenos tabletes de maconha, 58 pinos plásticos com cocaína, cinco frascos de “loló” e um rádio transmissor ligado.

O delegado titular da 90ª DP, Dr. Marcus Montez, coordenou a operação. A Polícia Civil informou que segue empenhada na identificação e prisão dos envolvidos.