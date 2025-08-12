terça-feira, 12 agosto 2025
Fale conosco

Operação da Polícia Civil apreende drogas e rádio transmissor em Barra Mansa

Suspeitos fugiram após confronto com policiais no bairro Junqueira

by Mayra Gomes

Foto: Divulgação

Barra Mansa – Policiais da 90ª Delegacia de Polícia de Barra Mansa realizaram, nesta terça-feira (12), por volta das 15h, uma operação de combate ao tráfico de drogas no bairro Junqueira, área controlada pela facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP).

Durante a ação, os policiais foram recebidos a tiros por suspeitos. A equipe respondeu aos disparos, momento em que os suspeitos fugiram, abandonando no local uma sacola plástica contendo 33 pedras de crack, 46 pequenos tabletes de maconha, 58 pinos plásticos com cocaína, cinco frascos de “loló” e um rádio transmissor ligado.

O delegado titular da 90ª DP, Dr. Marcus Montez, coordenou a operação. A Polícia Civil informou que segue empenhada na identificação e prisão dos envolvidos.

 

 

Você também pode gostar

Operação coíbe criação irregular de cavalos em condomínio...

PF deflagra operação contra armazenamento e compartilhamento de...

Guarda Ambiental de Barra Mansa prende homem no...

Homem condenado por estupro de vulnerável é preso...

Polícia Civil apreende moto clonada e prende suspeito...

Polícia Federal prende suspeito de abusar da filha...

Trio é preso com drogas, rádios e dinheiro...

Homem é preso por furto em Volta Redonda

Homem tenta escalar prédio para fugir da polícia...

Mulher é presa por tráfico na Vila Americana

Deixe um comentário

Salve meu nome, e-mail e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Av. Pastor César Dacorso Filho nº 57 – Vila Mury – Volta Redonda – RJ – Cep 27281-670
Jornalismo (24) 99926-5051 | Comercial (24) 99974-0101 | Diário Delas (24) 99208-6681
Image partner > depositphotos

Facebook Twitter Youtube Instagram

© 2025 – DIARIO DO VALE. Todos os direitos reservados à Empresa Jornalística Vale do Aço Ltda. –  Jornal fundado em 5 de outubro de 1992 | Site: desde 1996