Operação de fiscalização e ordenamento é realizada em Angra

Angra dos Reis – A Secretaria de Segurança, por meio da Superintendência do Gabinete de Gestão Integrado Municipal – GGIM, realizou uma operação em conjunto com diversos órgãos de fiscalização de Angra dos Reis neste sábado (28), para coibir e apurar denúncias de crimes ambientais em praias e ilhas da cidade. A ação foi uma força-tarefa entre a Secretaria de Segurança Pública, Capitania dos Portos, PROEIS, Comando de Policiamento Ambiental (CPAm) e TurisAngra, com o objetivo de promover um ordenamento turístico para fiscalizar e impedir crimes ambientais.

– A fiscalização contra crimes ambientais em Angra dos Reis é um esforço conjunto entre as autoridades locais, organizações ambientais e a comunidade. A preservação desse paraíso natural é essencial não apenas para o bem-estar da região, mas também para o mundo, já que a conservação desses ecossistemas desempenha um papel crucial na luta contra as mudanças climáticas e na proteção da biodiversidade. Recebemos algumas denúncias e viemos fiscalizar para impedir que crimes ambientais continuem acontecendo na cidade – comentou o Superintendente de Gestão Integrada da Secretaria de Segurança pública, Leonardo Barra.

A ação de hoje teve como foco abordar não só as embarcações, como também fazer um patrulhamento ostensivo nas praias da Biscaia, da Fazenda, das Flechas, da Piedade, Cataguás e praia de Fora, no Saco do Céu, na Ilha Grande. Durante a operação, foram fiscalizadas diversas embarcações, com o intuito de averiguar possíveis irregularidades, já que existem denúncias de embarcações colocando em risco banhistas que estão nas praias para fazer o desembarque de passageiros muito próximo da faixa de areia, algo que é considerado crime e pode causar acidentes. Esta operação tem como objetivo intensificar a segurança no mar, fiscalizar as embarcações e garantir a segurança da população, inclusive de turistas que visitam a cidade.

– Essa não foi a primeira e nem será a última ação, vamos continuar com essas operações, principalmente agora com a chegada da alta temporada e, consequentemente, com o aumento dos números de visitantes na cidade. Vamos reforçar ainda mais esse trabalho – reforçou Leonardo.