Operação Foco apreende 25 mil litros de combustível sem nota fiscal

Matéria publicada em 26 de junho de 2022, 16:09 horas

Ação foi realizada em parceria com a Secretaria de Estado de Fazenda

Rio – Agentes da Força Especial de Controle de Divisas – Operação Foco, ligada à Secretaria de Estado da Casa Civil, realizaram nesta sexta-feira (24/06), uma ação conjunta com a Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), em diversos pontos do Estado. Ao todo, mais de 40 veículos foram abordados e infracionados por irregularidades na documentação fiscal, e dois caminhões foram apreendidos, totalizando 25 mil litros de combustível sem nota fiscal.

– Ações integradas como essa são muito importantes no combate à evasão fiscal do Estado. Esse tipo de ação será constante em todo o Rio de Janeiro. Nossa equipe atua com um trabalho de inteligência para coibir esses crimes e reforçar a fiscalização das divisas do Rio – disse o subsecretário especial de Controle de Divisas, Coronel Eduardo Castelano.

A Operação Foco atua para coibir a evasão de ativos, fiscalizar as divisas do Estado do Rio e reprimir o crime e a entrada de armas, drogas e produtos contrabandeados em território fluminense. O programa é realizado de maneira volante em vários pontos de entrada do estado, e também mantém, em conjunto com a Secretaria de Fazenda, a fiscalização nos cinco postos fixos de Itatiaia, Comendador Levy Gasparian, Campos dos Goytacazes, Angra dos Reis e Itaperuna.