Operação interestadual das PMs de RJ e MG captura integrante do Comando Vermelho

Bocaina de Minas / Resende – A integração entre as Polícias Militares do estado do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, consolidada no 1º Encontro Técnico-operacional dos comandantes de área, já está rendendo frutos. Nesta sexta-feira (11), um homem de 28 anos foi preso na localidade conhecida como Ponte dos Cachorros, em Bocaina de Minas (MG), município limítrofe ao de Resende. Contra ele, havia um mandado de prisão preventiva expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Resende, por tráfico de drogas.

O suspeito, que tem anotações criminais por tentativa de homicídio e tráfico, seria um dos integrantes da facção Comando Vermelho nas áreas de Bocaina de Minas e Visconde de Mauá. A prisão ocorreu durante uma ação conjunta entre o 37º Batalhão de Polícia Militar (RJ) e o Departamento de Polícia Ostensiva (DPO) de Bocaina de Minas (MG).

O homem estava em uma residência na região de Visconde de Mauá, mas no lado mineiro. A guarnição de MG e RJ foi ao local e encontrou o suspeito, que se entregou sem resistência. No endereço, os agentes encontraram certa quantidade de maconha. As investigações apontam, porém, que ele esconderia armamento e drogas em sua casa, além de fazer o transporte desses materiais.

O suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Aiuruoca (MG).