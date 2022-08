Operação Lei Seca registrou 579 casos de alcoolemia no final de semana

Matéria publicada em 29 de agosto de 2022, 18:51 horas

Foram realizadas blitzes de fiscalização em diversas regiões do estado de sexta à domingo (26/8 à 28/8)

Estado do Rio- A Operação Lei Seca realizou 37 ações de fiscalização no Rio de Janeiro, durante o final de semana, no total mais de 4 mil motoristas foram abordados e 579 estavam dirigindo sob efeito de álcool.

No interior do estado, a cidade de Petrópolis foi a que mais registrou casos de alcoolemia. Em blitzes realizadas no sábado, 39,1% dos motoristas abordados estavam embriagados.

Já em Penedo, em Itatiaia, a Operação abordou 160 motoristas e 19,4% deles estavam dirigindo sob efeito de álcool.

Na região Metropolitana, Niterói, foi a cidade onde se registrou a maior taxa de alcoolemia. Em uma ação realizada na sexta-feira (26), 35,9% dos condutores flagrados estavam alcoolizados.