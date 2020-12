Operação ‘O pai tá on’ termina com sete presos em Paraíba do Sul

Matéria publicada em 3 de dezembro de 2020, 15:44 horas

Paraíba do Sul – Sete pessoas foram presas nesta quinta-feira, dia 3, durante uma operação entre as polícias Civil e Militar, para coibir o tráfico de drogas em Paraíba do Sul. As ações ocorreram no Morro da Alegria, no bairro Grama, e Morro do Trator, no bairro Caminho de Dentro.

A investida contou com 40 policiais e foram apreendidas um total de 407 pedras de crack e 14 trouxinhas de maconha.

A operação denominada “O pai tá on”, fez referência a uma expressão popular na internet que costuma ser usada como sinônimo de “estar pronto para o que vier”. Segundo os agentes, na ação desta quinta-feira, a expressão foi empregada para destacar o trabalho ininterrupto dos policiais civis e militares em Paraíba do Sul.

Os policiais, no dia 26 de setembro deste ano, já tinham apreendido no Morro do Trator, um quilo de maconha e 276 pinos de cocaína. A investida também é um desdobramento de operação realizada no dia 31 de outubro, também deste ano, quando no Morro da Alegria foram apreendidos 2.443 pinos de cocaína e três pessoas foram presas.