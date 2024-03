Operação Policial do 5º CPA resulta em apreensão de entorpecentes em Paraty

Foram encontrados e apreendidos 432 invólucros de haxixe, 3 cigarros de maconha, 58g de maconha e uma etiqueta com os dizeres “Haxixe de 50$ CV IDC”, além de diversos materiais utilizados para endolação. Devido ao fluxo intenso de pessoas na rua e a um princípio de tumulto no local, os policiais não conseguiram alcançar o indivíduo.

You may also like