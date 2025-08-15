Operação prende homem com dois mandados de prisão em Barra Mansa

Barra Mansa – Agentes do Grupamento de Ações Táticas II (GAT II) do 28º Batalhão de Polícia Militar prenderam, na tarde desta sexta-feira (15), um homem de 21 anos com dois mandados de prisão em aberto por tráfico de drogas. A ação ocorreu por volta das 16h, na Avenida Presidente Kennedy, no bairro Ano Bom, durante a Operação “Impacto”.

A equipe, formada pelo 1º sargento Pablo, 2º sargento Flávio, 3º sargento Cardoso, 3º sargento Werneck e cabo Túlio, abordou o suspeito, mas não encontrou nada de ilícito com ele. Após consulta ao sistema, foi confirmada a existência dos mandados expedidos pela Justiça.

O homem foi levado para a 90ª Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso.