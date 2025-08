Operação Shamar reforça combate à violência contra a mulher no RJ

Estado do Rio – A Secretaria de Segurança Pública e das polícias Civil e Militar, inicia, nesta sexta-feira (1º) a Operação Shamar 2025 — uma força-tarefa nacional voltada ao enfrentamento da violência contra a mulher. A operação integra a campanha Agosto Lilás e prevê uma série de ações ao longo do mês em todo o território fluminense.

As atividades incluem desde o cumprimento de mandados de prisão até ações socioeducativas em escolas, espaços públicos e redes sociais. Batalhões e delegacias contarão com reforço para o recebimento e encaminhamento de denúncias relacionadas a crimes de violência doméstica e familiar.

“Essa iniciativa representa mais do que uma ação de segurança pública, é um compromisso do nosso governo com a vida e a dignidade das mulheres. Não podemos tolerar nenhum tipo de violência de gênero, e vamos continuar mobilizando todas as forças necessárias para proteger quem mais precisa”, afirmou o governador Cláudio Castro.

Patrulha Maria da Penha – Guardiões da Vida

A Polícia Militar atuará de forma intensificada por meio da Patrulha Maria da Penha – Guardiões da Vida, com foco na fiscalização de medidas protetivas, visitas de acolhimento e apoio direto às mulheres assistidas pelo programa. Situações de emergência continuarão a ser priorizadas pelo número 190.

Já a Polícia Civil realizará atividades de inteligência, investigação, prevenção, ações educativas e repressivas contra crimes praticados em todas as suas formas: física, psicológica, moral, sexual e patrimonial.

Coordenada nacionalmente pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, a Operação Shamar mobiliza forças de segurança, instituições públicas e sociedade civil em uma atuação integrada em todo o país. A iniciativa reforça o compromisso do Estado com a proteção da vida, da dignidade e dos direitos das mulheres, além de fortalecer a articulação com a rede de apoio às vítimas.

“A Operação Shamar reforça o papel das forças de segurança como agentes de proteção, com foco especial na escuta, no cuidado e no combate direto à violência contra a mulher”, destacou Victor dos Santos, secretário de Segurança Pública.

O nome da operação vem do hebraico Shamar, que significa “cuidar, guardar, proteger, vigiar e zelar”, princípios que norteiam a atuação das forças de segurança na proteção e acolhimento de mulheres em situação de violência.