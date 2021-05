Matéria publicada em 5 de maio de 2021, 11:21 horas

Paraty – A Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública, realizou ação integrada com a Secretaria de Pesca e Agricultura, para coibir a pesca predatória no defeso do camarão.

Os camarões pescados ilegalmente, durante o defeso, foram devolvidos ao mar por agentes que participaram da ação.