Ordem Pública detém suspeito de furtos em Volta Redonda

Volta Redonda – A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) deteve, nesse domingo (3), um homem de 23 anos suspeito de envolvimento em furtos na cidade. Ele foi identificado após a ampla circulação de vídeos nas redes sociais que o apontavam como autor de diversos delitos.

O suspeito foi localizado após dar entrada no Hospital Dr. Munir Rafful, o Hospital do Retiro, e ser reconhecido por agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública como o mesmo autor de furtos que aparece em vídeos publicados nas redes sociais.

Após receber alta médica, o suspeito foi encaminhado à 93ª Delegacia de Polícia (Volta Redonda) para prestar esclarecimentos. Na unidade policial, ele confessou que havia furtado uma quantia em dinheiro de um estabelecimento comercial para comprar drogas e uma peneira de areia no bairro Belo Horizonte.

Como não havia registros formais das ocorrências na delegacia, o homem foi ouvido e liberado.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, destacou que todas as medidas cabíveis foram tomadas, mas reforçou a importância do registro oficial dos crimes para a responsabilização dos autores.

“Estamos atentos às demandas da população e trabalhando em parceria com outras forças de segurança para garantir que os responsáveis por ilícitos sejam identificados e responsabilizados. A integração da Secretaria Municipal de Ordem Pública com as polícias Militar e Civil tem se mostrado eficaz no enfrentamento à criminalidade. No entanto, precisamos combater a subnotificação, quando os registros de ocorrência não são feitos na delegacia. Somente a partir desses dados conseguimos realizar o planejamento estratégico e atuar com precisão”, afirmou o secretário.

Denúncias de crimes podem ser feitas pelos telefones 153 (Guarda Municipal), 190 (Polícia Militar), 197 (Polícia Civil) ou pelo WhatsApp: (24) 3339-2462. O anonimato é garantido.