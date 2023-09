Ordem Pública e Guarda Municipal homenageiam veteranos em Volta Redonda

Volta Redonda – A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) de Volta Redonda, através da Guarda Municipal (GMVR), promoveu nessa segunda-feira (18) um almoço em comemoração ao Dia Municipal dos Veteranos de Volta Redonda (lei municipal 6.161/23), celebrado em 17 de setembro. Estiveram presentes 66 guardas municipais que, como empenho e excelência, se dedicaram à segurança pública de Volta Redonda. O objetivo foi reconhecer, valorizar e agradecer o dedicado trabalho na construção de uma cidade segura.

O evento foi marcado por momentos de muita emoção e contou com a participação de homenageados, representantes das forças de segurança, vereador Paulinho AP, além do deputado estadual Munir Neto. O evento contou com música ao vivo e contação de histórias, relembradas pelos GMs veteranos, que receberam um certificado de agradecimento, uma caneca personalizada e uma carteira funcional de Guarda Municipal aposentado.

Para o GM Sebastião da Silva, de 88 anos, sendo 35 deles dedicados à corporação, “é indescritível a sensação de reencontrar os amigos e ter o trabalho reconhecido”, frisou, emocionado. O mesmo sentimento foi compartilhado pelo GM Oliveira, de 54 anos e 29 como guarda municipal, dizendo que “como irmãos de farda precisamos estar mais juntos e esta oportunidade foi maravilhosa”, disse ele.

“Agradeço a todos os presentes e, claro, aos veteranos, que tornaram este momento único. Há 68 anos, a GMVR iniciou a sua história e nada mais justo do que reconhecer os anos de dedicação dos veteranos, que ajudaram a construir a nossa cidade. Este encontro foi para que pudéssemos agradecer a todos que ajudaram na construção da segurança, pois o nosso dia a dia nos consome, mas nunca é tarde para reconhecer”, enalteceu o secretário da Semop, Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

Estiveram presentes: comandante do 28º BPM, cel. Ronaldo Martins; inspetor da PRF (Polícia Rodoviária Federal), Roberto Baldini; delegado da PF (Polícia Federal), Felipe Covre; delegado da 5ª DPJM (Delegacia da Polícia Judiciária Militar), ten-cel. J.Santos; comandante do 5º CPA (Comando de Policiamento de Área), cel. Assis; delegado da 93ª DP (Delegacia de Polícia), Luiz Jorge Rodrigues; coordenador do Segurança Presente, major Silvério; e coordenador da Defesa Civil Municipal, Rubens Siqueira.