Padaria é arrombada e furtada no Retiro

Matéria publicada em 1 de dezembro de 2021, 16:27 horas

Volta Redonda – Uma padaria localizada na Avenida Jaraguá, no bairro Retiro, foi arrombada e furtada na madrugada desta terça-feira (30). Os policiais militares foram chamados ao local e constataram por imagens das câmeras de segurança que um homem entra no estabelecimento e sai com uma caixa registradora.

Os policiais realizaram buscas pelas proximidades, mas não encontraram o suspeito. Durante a ronda, foi possível localizar a caixa registradora com alguma quantia em moedas.

O caso foi registrado na 93ª DP.