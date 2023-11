Padrasto é preso por tentativa de homicídio contra enteado em Mangaratiba - Diário do Vale

Mangaratiba – Um homem de 52 anos foi preso, por tentativa de homicídio neste sábado (11), em Mangaratiba. Ele teria atirado contra o próprio enteado. O caso foi registrado na 165ª DP.

Segundo informações obtidas pelo Diário do Vale, os agentes foram chamados para a rua Cipriano da Silva para averiguar sobre o disparo de tiros. No local, um jovem de 29 anos contou que o próprio padrasto teria efetuado os disparos contra ele. Com o suspeito, os policiais encontraram uma pistola Taurus calibre 380, com carregador com 10 munições, um revólver Taurus calibre 38, uma espingarda de chumbinho e 13 munições calibre 28, 21 munições de calibre 36 e uma faca. Todas as armas tinham a numeração raspada. O homem foi preso e encaminhado para delegacia.