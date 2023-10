Paraty: Polícia flagra despejo irregular de esgoto em área de preservação

Paraty – Agentes da 4ª Unidade de Polícia Ambiental (4ª UPAm) flagraram neste sábado (07), o despejo irregular de esgoto de uma casa, direto para uma cachoeira em Paraty. Local foi encontrado após uma denúncia de crime ambiental repassada pelo Disque Denúncia (0300 253 1177), através do programa Linha Verde.

Seguindo as informações da denúncia, a equipe lotada na Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Juatinga procedeu à Estrada do Corisco, no bairro Corisco. Na residência denunciada, os policiais constataram o despejo irregular de efluentes líquidos oriundos de tanques de lavagem domésticos, in natura, sem tratamento, diretamente a em uma cachoeira, dentro de uma área de preservação permanente. Ainda de acordo com a 4ª UPAm, era possível observar marcas de poluição junto as pedras, em decorrência do despejo de líquidos, degradando cerca de 500 metros quadrados de área. Diante dos fatos, os agentes se deslocaram à 167ª DP, onde a ocorrência foi registrada com base no artigo 92 da lei 3467/00, gerando ainda um auto de constatação em desfavor do proprietário do terreno.

Para denunciar crimes ambientais em todo Estado ao Linha Verde, a população pode ligar para o telefone (21) 2253-1177 e para o 0300 253 1177 (interior), ambos com WhatsApp anonimizado – técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa, ou então pelo App “Disque Denúncia RJ”. É possível denunciar ainda pelo site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br) ou ainda pela FanPage do Linha Verde no facebook (www.facebook.com/linhaverdedd).