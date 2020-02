Parceria entre forças de segurança dá bons resultados em Resende

Matéria publicada em 2 de fevereiro de 2020, 09:03 horas

Resende- A Guarda Municipal de Resende tem atuado cada vez mais integrada com as demais corporações que cuidam da segurança pública na cidade. A parceria com a Polícia Militar e a Polícia Civil acontece tanto no dia a dia quanto em ações pontuais, que têm conseguido bons resultados. Em operações mais recentes, houve de libertação de cães mantidos em condições de maus tratos a apreensões de veículos, passando por repressão à criminalidade.

Da mesma forma, Resende tem ampliado a vigilância e monitoramento feitos por câmeras de segurança espalhadas pela cidade. A Central de Monitoramento é operada conjuntamente por guardas municipais e policiais militares, que ajudam tanto na resolução de problemas de trânsito quanto na redução de delitos. Atualmente, são cerca de 70 pontos de captação de imagens. Alguns deles, colocados estrategicamente, contam com a tecnologia OCR (Optical Recognition Characters – Reconhecimento Ótico de Caracteres), que serve para a leitura de placas de veículo, facilitando a localização em tempo real em casos de ocorrências de roubo ou furto, por exemplo.

O prefeito Diogo Balieiro afirmou que a ideia é aumentar cada vez mais as ações conjuntas e estreitar os laços entre as corporações que cuidam da segurança. “Ficou costumeiro dizer que não é dever da prefeitura cuidar da segurança pública. Ainda que essa máxima seja prevista constitucionalmente, tem muita coisa que a prefeitura pode fazer para deixa a cidade mais segura. Investir em tecnologia e colocar nossos serviços à disposição da Polícia Militar e da Polícia Civil se mostrou um bom caminho”, disse o prefeito.

No fim de semana passado, uma operação feita em parceria com agentes da Polícia Civil e da Guarda Municipal, que contou ainda com apoio ainda do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses), acabou com um caso de maus tratos a animais. A ação ocorreu em um imóvel do condomínio Gardênia, localizada no bairro Fazenda da Barra III, onde três cachorros foram resgatados. Os animais estavam em pequenos ambientes e muito magros por conta da falta de alimentação adequada.

Em outra operação, agentes da Polícia Civil e da Guarda Municipal de Resende atuaram conjuntamente em ações de orientação a motociclistas, bem como para prevenir crimes e infrações de trânsito. No total, 11 motos foram apreendidas nos dois dias de operação, na terça e quarta-feira, dias 14 e 15 de janeiro. Falta de documento do veículo, de habilitação dos condutores, placas alteradas entre outras irregularidades foram constatadas pelos agentes.

“Hoje temos parcerias tanto com a Polícia Militar, com a Polícia Civil e até com a Polícia Federal. Nossa parceria com a PM está ligada a nossa Central de Monitoramento, com polícias trabalhando junto com os guardas. Em operação de trânsito e em choque de ordens temos sempre no mínimo dois guardas à disposição. Temos também guardas que são cedidos para apoiar a Polícia Civil. Temos um contato direto e estreito com essas forças de segurança e isso faz com que essas parcerias auxiliam no combate a criminalidade, e quem ganha com isso é a segurança pública e a cidade de Resende”, disse o subcomandante da Guarda Municipal, Valmir Ribeiro de Azevedo.

Levantamento feito pelo Instituto de Segurança Pública comprova que a parceria dá certo também na prática, como mostra um comparativo nos números de 2018 e 2019. Os furtos a transeunte caíram de 72 para 63 em Resende, assim como o furto de celular baixou de 108 para 68. Os roubos de rua foram de 207 para 125. Da mesma maneira, caíram os roubos de veículos, com 29 registros em 2018 e 14 em 2019. Os roubos a estabelecimentos comerciais também caíram: 36 contra 28.