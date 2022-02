Parceria entre Semop e Departamento de Iluminação ajuda a aumentar a segurança em Volta Redonda

Matéria publicada em 4 de fevereiro de 2022, 15:59 horas

Lâmpadas queimadas foram trocadas em região movimentada do bairro Retiro

Volta Redonda- Na última quinta-feira (3), funcionários do Departamento de Iluminação Pública (Deip), da Prefeitura de Volta Redonda, realizaram a troca de lâmpadas de um trecho da Avenida Retiro, no bairro do mesmo nome, próximo à Subprefeitura. No local estão localizados alguns bares e restaurantes que atraem grande movimento de pessoas, principalmente nos fins de semana e durante a noite. O serviço foi solicitado pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop).

“Enquanto estávamos no local da operação, algumas pessoas nos abordaram para pedir a substituição de lâmpadas queimadas, que deixavam a região bastante escura. Como se trata de um lugar muito movimentado, entramos em contato com o Deip para que fosse priorizado”, contou o secretário da Semop, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

Toda a iluminação da região foi melhorada e o “objetivo é intensificar esse tipo de ação, para que a segurança pública, em parceria com as fiscalizações das secretarias municipais de Fazenda e de Meio Ambiente, possa se concentrar na chamada segurança primária, que cuida do ambiente, aumentando a sensação de segurança em toda a região”, explicou o secretário Luiz Henrique.