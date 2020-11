Parque Fluvial tem cabos elétricos furtados mais uma vez em Pinheiral

Matéria publicada em 27 de novembro de 2020, 15:55 horas

Pinheiral – A prefeitura de Pinheiral registrou mais uma ocorrência por furto de cabos elétricos no Parque Fluvial. Quem passa pelo Parque Fluvial do Médio Paraíba à noite percebe que grande parte dele, que antes estava todo iluminado, agora está no escuro por ter sido novamente alvo de vandalismo.

Furtos

No último dia 09 de novembro foram furtadas 54 unidades de conectores perfurante de pressão em valor aproximado de R$ 3,4 mil, além de 100.000 centímetros de cabro de cobre isolado de 22 mm quadrados, valor aproximado de R$ 18 mil. No total, prejuízo foi estimado em mais de R$20 mil.

O crime mais recente ocorreu dias após o primeiro registro de furto de cabos elétricos, no dia 16 de novembro, numa segunda-feira. Segundo informações do Departamento Jurídico da prefeitura, os criminosos invadiram a sede administrativa e arrancaram a instalação elétrica da parede, deixando os fios no local.

Parque Fluvial

Com o objetivo de oferecer maior segurança para a população que frequenta o local para caminhadas ao ar livre, o Parque Fluvial havia recebido iluminação LED recentemente, além da realização de concretagem da ciclovia e a pavimentação do estacionamento e vestiários, obras ainda em andamento.

Fábio Nogueira, secretário da Secretaria Municipal do Ambiente e Desenvolvimento Rural, órgão responsável pelo local, falou sobre os vandalismo que o Parque vem sofrendo.

– O parque fluvial vem sofrendo várias ações de vandalismo e furtos desde sua implantação. Já tivemos o furto das lixeiras e algumas placas de sinalização foram quebras e arrancadas dos locais. Nos últimos dias isso tem se intensificado, tivemos um grande furto dos cabos de energia que deixou quase metade da pista de caminhada sem iluminação, além de uma janela da sede administrativa que foi danificada por um tiro. Durante essa semana alguns vândalos entraram na sede e danificaram toda instalação elétrica. O Parque Fluvial tem grande importância ambiental para o município, proporciona a população um espaço para a prática de atividade física, lazer para as famílias e é muito utilizado para educação ambiental com os alunos das escolas. As obras estão sendo finalizadas e precisamos que a população adote esse espaço e nos ajude a zelar por ele – detalhou.

As obras do Parque Fluvial foram iniciadas por meio de convênio com o Instituto Estadual do Ambiente (INEA), órgão do Governo do Estado do Rio de Janeiro, e está tendo a continuidade administrativa da atual gestão para a conclusão da obra.