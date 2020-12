Passageiro de carro de aplicativo é flagrado com drogas em Resende

Matéria publicada em 3 de dezembro de 2020, 13:24 horas

Rapaz, de 22 anos, foi encaminhado à 89ª DP após flagrante da PM

Resende – Um jovem, de 22 anos, foi detido por policiais militares do 37º BPM na manhã desta quinta-feira, dia 03, após ser flagrado com entorpecentes dentro de um carro de aplicativo, no bairro Vila Moderna, em Resende. Ele foi encaminhado à 89ª DP (Resende).

Segundo consta na ocorrência, a PM fazia patrulhamento na Rua Ângela, quando abordou um veículo GM/Prisma, usado para serviço de transporte de passageiros, tendo o rapaz como passageiro e após revista, 45 pinos de cocaína, 70 trouxinhas de maconha e R$ 20,00 em espécie, foram encontrados com o suspeito.

A ocorrência segue em andamento.