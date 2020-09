Pastor tem prisão preventiva decretada pela Justiça de Volta Redonda

Matéria publicada em 1 de setembro de 2020, 17:42 horas

Volta Redonda – O pastor e teólogo de uma igreja evangélica de Volta Redonda, um homem de 25 anos, teve a prisão preventiva expedida pela Justiça de Volta Redonda, por suspeita de roubo. Ele foi preso na segunda-feira-feira, dia 31, no bairro Siderlândia, por policiais da 93ª DP.

O delegado Victor Tuttman disse que o pastor roubou R$ 116 que estava no caixa de uma drogaria, no bairro Retiro, após render uma funcionária do estabelecimento.

O assalto foi no dia 8 de março deste ano e a ação foi gravada por uma câmera de segurança. Na época, o suspeito não se preocupou em cobrir o rosto.

Tuttman indiciou o pastor no crime de roubo. Ele será transferido para o sistema prisional do Estado do Rio de Janeiro.

O delegado disse ainda que o pastor não se manifestou. “O suspeito fez valer o direito constitucional de apenas se pronunciar em juízo”.