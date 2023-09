Patrulha de Proteção ao Idoso realiza entrega de estatutos no Belo Horizonte

Volta Redonda – Na sexta-feira (15), a Patrulha de Proteção ao Idoso, da Secretaria de Ordem Pública, estará no Cras do bairro Belo Horizonte, às 8h30, entregando o Estatuto do Idoso para 73 integrantes do Grupo de Convivência da Melhor Idade daquele bairro.

O objetivo é passar conhecimentos da legislação em vigor, para proteger essa parcela vulnerável da sociedade de maus-tratos e abuso em geral. Todos os locais onde há concentração de pessoas com idade acima de 60 anos receberão as visitas da equipe da Ordem Pública e da Patrulha do Idoso.

Durante as reuniões, o secretário Luiz Henrique – idealizador do projeto da Patrulha do Idoso juntamente com o Prefeito Antonio Francisco Neto -, explica a importância do Estatuto, seguida dos esclarecimentos legais feitos pela advogada Adriele Gama, do Projeto Advogado Social da Secretaria de Ação Comunitária (Smac). O encontro conta ainda com uma parte lúdica, feita pela coordenadora das reuniões Elizabete Teixeira e encerra com a apresentação musical do inspetor Gilson do Carmo, da Guarda Municipal (GMVR) que, através da música, leva uma mensagem de valorização aos idosos, que aproveitam os momentos de conhecimento e descontração.

Desde o dia 26 de junho, quando a campanha teve início, já foram distribuídos 3.275 exemplares do Estatuto do Idoso. A meta é que todos os idosos de Volta Redonda tenham um exemplar, para que possam entender os seus direitos e o tudo que caracteriza a violência com os que têm mais de 60 anos.

“Estamos capacitando os idosos e fortalecendo o Estatuto, que em outubro faz 20 anos, mas poucos conhecem. Pretendemos que todos os idosos de Volta Redonda sejam capacitados para reconhecer uma situação de violência e procurar a ajuda necessária, através da Patrulha de Proteção ao Idoso, pois a melhor solução para acabar com a violência contra idosos é a prevenção”, frisou o secretário Luiz Henrique.

Sobre a Patrulha do Idoso

A Patrulha de Proteção ao Idoso foi criada no dia 15 de junho (Dia Mundial de Conscientização da Violência Contra Pessoa Idosa) de 2022, é um projeto pioneiro em Volta Redonda, único no estado. Desde então tem realizado um reconhecido trabalho junto aos idosos do município, agora com a distribuição do Estatuto do Idoso e apoio do Projeto Advogado Social da Secretaria de Ação Comunitária (Smac).

Segundo informações da Secretaria de Ordem Pública, a patrulha é formada por um homem e uma mulher da GMVR, capacitados para que o atendimento possa ser feito com pessoalidade. Em 2022 realizou 57 atendimentos no período de julho a final de dezembro. Em 2023, de janeiro a agosto, foram atendidos 141 idosos, 349 rondas em locais de concentração de idosos foram realizadas, além de 135 visitas presenciais aos assistidos e registro de 16 ocorrências de abusos.

O serviço especializado realiza também visitas a instituições de acolhimento; de longa permanência e aos locais de atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel).

Conheça algumas atitudes que podem ser caracterizadas como violência psicológica contra dos idosos:

– Pode ser detectada por um cuidador dizendo palavras ofensivas, gritando, ameaçando ou ignorando repetidamente o idoso;

– Impedir que a pessoa veja amigos e parentes próximos é outra forma de abuso emocional;

– A negligência ocorre quando ou cuidador não tenta responder às necessidades do idoso;

– No Brasil, dados levantados pelo Ministério dos Direitos Humanos nos primeiros cinco meses de 2023, mostram 120.351 casos de violência psicológica contra idosos.

A Patrulha de Proteção ao Idoso pode ser acionada através do Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), no bairro Jardim Paraíba; do NUAI (Núcleo de Atendimento ao Idoso), na 93ª DP (Delegacia de Polícia), no bairro Aterrado, ou pelos telefones 153 (Guarda Municipal), 197 (Polícia Civil) e 190 (Polícia Militar).