Patrulha Escolar de Volta Redonda flagra adolescente e jovem sem CNH conduzindo motos

Volta Redonda – A Patrulha Escolar de Volta Redonda flagrou um adolescente de 17 anos e um jovem de 18 conduzindo motocicletas. O flagrante ocorreu no bairro Tangerinal, após os agentes receberem denúncia de que menores estariam dirigindo os veículos nas proximidades de uma escola, na terça-feira (3).

Uma moto Honda vermelha, que estava com o menor, foi entregue ao pai dele, após um auto de infração ter sido lavrado. O veículo apresentava irregularidades como: sem retrovisor e sem documentos de porte obrigatório (CRLV). A outra moto, uma Honda preta, foi recolhida ao Depósito Público Municipal cumprindo determinação do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), já que nenhum condutor habilitado se apresentou.

“Pessoas que não têm habilitação e não estudaram para aprender a conduzir veículos são um perigo para o trânsito em geral, pois não conhecem as leis e nem as regras de como trafegar numa via com segurança. Os guardas municipais De Souza e Márcio Valério, bem como o inspetor Sérgio, estão de parabéns pelo importante trabalho prestado”, afirmou o subsecretário municipal de Ordem Pública (Semop), subtenente Amauri Pego.