Patrulha Escolar reforça segurança na volta às aulas em Volta Redonda

Volta Redonda – A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) retomou as ações da Patrulha Escolar, serviço especializado de apoio à segurança nas escolas da cidade, com o retorno das aulas na rede pública de ensino de Volta Redonda nesta segunda-feira (4).

A Patrulha Escolar é composta por duas viaturas da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), com quatro agentes capacitados para atuar diretamente com alunos, professores, pais e toda a comunidade escolar. O patrulhamento é intensificado nos períodos da manhã, tarde e noite, garantindo presença contínua e maior sensação de segurança nas unidades e seus entornos.

Além das rondas programadas, a Patrulha Escolar atende às demandas que chegam através de um grupo de WhatsApp gerenciado pela Semop, que reúne as direções de todas as escolas do município. A comunicação direta permite respostas mais rápidas e efetivas às necessidades de cada unidade.

Tecnologia aliada à segurança

Todas as escolas da rede municipal de Volta Redonda também contam com monitoramento por câmeras, sensores de presença e o “botão de pedido de ajuda”, dispositivo integrado ao Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública). O sistema, com tecnologia de georreferenciamento, permite o acionamento imediato das forças de segurança – como a Guarda Municipal e a Polícia Militar – com exatidão de localização.

“As equipes atuam diuturnamente, prontas para atender às ocorrências e solicitações recebidas pelo grupo de trabalho. A Patrulha Escolar é mais um reforço importante para garantir a tranquilidade no ambiente escolar. Contamos ainda com o apoio da Polícia Militar e do sistema de monitoramento da cidade, que têm sido fundamentais no planejamento estratégico de segurança para nossos alunos e profissionais. Ter um ambiente de tranquilidade é fundamental para que o aprendizado aconteça, e é isso que prezamos para toda a comunidade escolar”, destacou o secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique.