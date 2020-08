Patrulha Maria da Penha comemora um ano de atividade na região das Agulhas Negras

Matéria publicada em 12 de agosto de 2020, 19:25 horas

Resende – A comandante do 37º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Luciana de Oliveira, informou que a Patrulha Maria da Penha está completando um ano de atuação na região das Agulhas Negras. A corporação é responsável pelo policiamento ostensivo em Resende, Itatiaia, Porto Real e Quatis.

Segundo a militar, nesse período de um ano, foram realizados pela Patrulha, mais de 600 atendimentos à vítimas de violência doméstica, além de várias prisões por descumprimento de medida protetiva.

Patrulha Maria da Penha atua em todo o Estado do Rio de Janeiro

O governador Wilson Witzel participou, no dia 5 de agosto do ano passado, do lançamento do programa Patrulha Maria da Penha – Guardiões da Vida, no Quartel General da PM, no Centro do Rio A iniciativa da Polícia Militar, em parceria com o Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ), passou a oferecer desde então, acompanhamento a mulheres que foram ameaçadas e tiveram medida protetiva contra o agressor expedida pela Justiça. O programa foi criado em todo o Estado do Rio de Janeiro.