Pela segunda vez nesta semana PM apreende drogas no campo de grama sintética do Água Limpa

Volta Redonda – Agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar, em patrulhamento no bairro Água Limpa, na tarde de quarta-feira (9), apreenderam 31 pinos de cocaína (55gr) e uma bola pequena da mesma droga (20gr), que estavam armazenados em uma sacola plástica, escondida numa área de mata, atrás do campo de grama sintética na Avenida Rio Negro, no bairro Água Limpa.

Segundo a ocorrência policial o local já é visado, pois constantemente agentes do tráfico costumam esconder drogas ali. Esta é a segunda vez nesta semana que a PM apreende drogas lá. Na noite de domingo (6), um homem já havia sido preso tentando esconder uma sacola plástica com sete trouxinhas de maconha, 30 pinos de cocaína e R$ 80 em dinheiro.

As drogas apreendidas foram encaminhadas para a 93ª Delegacia de Polícia de Volta Redonda, onde o caso está sendo investigado.

Foto: enviada pela PM