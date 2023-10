PF apreende 47 fuzis em mansão de luxo na Barra da Tijuca

Rio – A Polícia Federal (PF) apreendeu 47 fuzis em uma mansão na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, na noite desta terça-feira (10). De acordo com a corporação, esta é uma das maiores apreensões de fuzis da capital do estado.

Trinta e sete das armas estavam desmontadas e guardadas em malas, e as outras estavam em um carro. Além dos fuzis, os policiais encontraram centenas de munições para fuzil calibre .556. No interior da casa, os policiais encontraram maquinários e toda uma estrutura para montagem e manutenção de armas de fogo.

Ao todo, três pessoas foram presas em flagrante e três carros de luxo foram apreendidos. A PF afirma que o arsenal pertence a traficantes de armas, que vendiam para traficantes de drogas e milicianos.

Os presos e todo o material apreendido foram encaminhados à Superintendência da PF no Rio de Janeiro para lavratura do auto de prisão em flagrante.