PF apreende veleiro avaliado em R$ 300 mil em Angra durante a Operação Transoceânica

Matéria publicada em 16 de dezembro de 2020, 16:09 horas

Angra dos Reis – A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (16), em conjunto com o Ministério Público Federal, a Operação Transoceânica, com o objetivo de investigar possíveis irregularidades na contratação de obras de engenharia referente à obra BRT Transoceânica Charitas-Engenho do Mato, e contratos de publicidade efetuados pela Prefeitura de Niterói, Região Metropolitana do Rio. Em Angra do Reis, foi apreendido um veleiro no valor de R$ 300 mil, de propriedade de um dos alvos da investida policial.

Foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região.

A ação contou com a participação de aproximadamente 60 policiais federais, que cumprem os mandados em órgãos públicos, empresas e residências nas cidades do Rio de Janeiro, Niterói e São Paulo.

Em outros locais, onde foram realizada a operação foram apreendidos celulares, mídias e documentos.