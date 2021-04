PF atua em proteção ao defeso do camarão em Angra dos Reis

Matéria publicada em 15 de abril de 2021, 15:44 horas

Angra dos Reis – Policiais federais, juntamente com agentes do ICMBio, continuam realizando, desde de março de 2021, a Operação Casadinho, que visa reprimir a pesca ilegal de camarão no período do defeso, que este ano vai de 1º de março até 31 de maio.

Durante este tempo, fica proibida a pesca de arrasto motorizado dos camarões branco, rosa, santana, sete barbas e outros. O objetivo é promover a recuperação do estoque pesqueiro e evitar a extinção das espécies.

A PF vem autuando pescadores que estejam descumprindo a medida.

A operação conta com o apoio do Grupo Especial de Polícia Marítima da PF (GEPOM/ARS).

O nome da operação faz referência a um prato típico da cidade cujo ingrediente principal é o camarão.