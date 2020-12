PF combate exploração de máquinas caça-níqueis em Itatiaia

Matéria publicada em 17 de dezembro de 2020, 16:06 horas

Itatiaia – Policiais federais de Volta Redonda prenderam em flagrante, na quarta-feira, dia 16, um homem suspeito de explorar ilegalmente em seu estabelecimento comercial máquinas eletrônicas programáveis, popularmente conhecidas como caça-níqueis, em Itatiaia. Ele foi detido após denúncia anônima, informando que no bar funcionava também uma espécie de casino clandestino, com constante exploração de jogo de azar.

Após verificação das informações repassadas, a equipe da Polícia Federal encontrou no local diversas máquinas caça-níqueis e amplo material destinado à exploração do chamado “Jogo do Bicho”.

O proprietário do bar foi detido pelo crime de contrabando e conduzido à Delegacia da Polícia Federal em Volta Redonda.