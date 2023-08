PF cumpre mandado de prisão contra suspeito de pedofilia em Angra

Angra dos Reis – A Polícia Federal deflagrou na manhã desta sexta-feira (25) uma operação para cumprir um mandado de prisão preventiva, expedido pela 1ª Vara Federal de Angra dos Reis, contra um homem que, segundo as investigações, teria praticado abuso sexual infanto-juvenil, além de armazenar e compartilhar na internet mídias com conteúdo pornográfico envolvendo crianças e adolescentes.

O suspeito, que não teve a identidade revelada, foi conduzido à Delegacia de Polícia Federal em Angra para as formalidades da prisão. Depois, foi encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça.

De acordo com informações da PF, o homem poderá responder pelos crimes de armazenamento de mídias com conteúdo pornográfico de crianças e adolescentes – com pena prevista de quatro anos de reclusão –, e compartilhamento de fotos e/ou vídeos que contenham cenas de pornografia envolvendo criança e adolescente, cuja pena pode chegar a seis anos de prisão.