PF deflagra operação contra armazenamento e compartilhamento de abuso infantil

Nova Iguaçu – A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (12), a Operação Tutis Liberos VI (em latim, “crianças seguras” ou “filhos protegidos”), com o objetivo de reprimir os crimes de armazenamento e compartilhamento de arquivos contendo cenas de abuso sexual infantojuvenil.

Na ação, policiais federais cumprem dois mandados de busca e apreensão, um em Nova Iguaçu e outro em Belford Roxo.

As investigações sobre o primeiro suspeito, residente em Nova Iguaçu, começaram a partir de uma notícia-crime encaminhada por uma empresa de conteúdo, que relatou a divulgação, em duas ocasiões distintas, de imagens com abuso sexual infantil em uma sala de bate-papo gerenciada pela empresa.

O segundo investigado teria compartilhado um link com fotos e vídeos da mesma natureza, conforme informação do Núcleo Técnico de Combate aos Crimes Cibernéticos (NTCCC) da Procuradoria da República. O smartphone do suspeito foi apreendido e será periciado.

O armazenamento de mídias contendo abuso sexual infantojuvenil, mesmo sem compartilhamento, é considerado crime hediondo e não admite fiança.