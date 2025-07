PF deflagra operação contra suspeito de armazenar cenas de abuso infantojuvenil

Rio – A Polícia Federal deflagrou a Operação Intervenção Precoce, nesta quinta-feira (31), com o objetivo de apurar a prática dos crimes de armazenamento e compartilhamento de arquivos contendo cenas de abuso sexual infantojuvenil.

Na ação desta quinta-feira, policiais federais da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos (DELECIBER) cumpriram um mandado de busca e apreensão no Recreio dos Bandeirantes, bairro situado na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A ordem judicial em questão foi expedida pela 4ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.

Durante as buscas, os policiais federais apreenderam o computador, quatro celulares e dispositivos de armazenamento utilizados pelo investigado, que serão submetidos à perícia técnica criminal.

A investigação teve início em fevereiro de 2023, no Ministério Público Federal de São Paulo, que detectou atividades de compartilhamento de arquivos com cenas de violência sexual infantojuvenil em um grupo de aplicativo de mensagens que chegou a ter mais de mil integrantes.

São apurados os crimes de armazenamento e compartilhamento de mídias que contém cenas de abuso sexual infantojuvenil, sem prejuízo de outros delitos que podem ser identificados no curso da deflagração ou no decorrer da investigação.