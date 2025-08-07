PF prende foragido por homicídio qualificado, no Galeão

Rio de Janeiro – A Polícia Federal prendeu, na noite de quarta-feira (6), um homem que estava foragido da Justiça pelo crime de homicídio qualificado. O preso, de 18 anos e natural de São Miguel dos Campos/AL, foi detido no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro após desembarcar de um voo comercial oriundo de Maceió.

Os policiais federais lotados na Delegacia Especial da PF no Aeroporto Internacional do Galeão (DEAIN) identificaram o homem e constataram a presença de mandado de prisão preventiva expedido pela 4ª Vara Criminal de São Miguel dos Campos/AL, efetuando em seguida a prisão do foragido.

Após as formalidades de praxe, o ele foi encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça.