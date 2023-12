PF prende morador de Volta Redonda suspeito de vender armas ilegalmente

Mangaratiba – A Polícia Federal em ação conjunta com a PRF e a Guarda Civil Municipal de Mangaratiba prendeu, na tarde desta quinta-feira (7), um homem de 28 anos, que reside em Volta Redonda, por tráfico de drogas e comércio ilegal de arma de fogo, em Mangaratiba.

Segundo a Polícia Federal, as investigações apontam que o homem estaria transportando os produtos ilícitos do Rio de Janeiro a Angra dos Reis.

O veículo do suspeito foi abordado e, com auxílio de um cão farejador, foram encontrados um fuzil, oito carregadores de Fuzil e 4 kg de drogas no tanque de combustível do veículo.

Ainda durante a abordagem o homem teria oferecido 25 mil reais para ser liberado e por isso responderá por corrupção ativa.

As investigações seguirão pela Delegacia de Polícia Federal em Angra dos Reis e pelo Grupo de Investigações Sensíveis da Polícia Federal.

O preso responderá por tráfico de drogas, comércio ilegal de arma de fogo e corrupção ativa. Se condenado a pena poderá chegar a 39 anos de prisão.