PF prende quatro homens por tráfico em Angra

Angra dos Reis – A Polícia Federal (PF) prendeu, na manhã deste domingo (19), quatro pessoas por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas em uma embarcação.

Com base em informações do setor de inteligência, os policiais da Delegacia de Polícia Federal no município abordaram uma embarcação com indícios de estar transportando drogas.

Durante as buscas, foram encontrados acessórios usados para embalar entorpecentes. Também foi realizado o narcoteste no porão do barco, quando foi comprovads a presença de resquícios de cocaína.

Segundo a Polícia Federal, as investigações indicam que as drogas foram transferidas para outra embarcação, devido a problemas no motor do barco abordado.

Os quatro homens, com idades entre 21 e 30 anos responderão por associação para o tráfico de drogas.