PF prende três pessoas por pesca ilegal em Mangaratiba

Matéria publicada em 28 de abril de 2022, 13:15 horas

A ação, desenvolvida em conjunto com o IBAMA, tem por objetivo reprimir a pesca ilegal no período de defeso do camarão.

Mangaratiba – Na madrugada desta quinta-feira, 28, a Polícia Federal, em ação conjunta com o IBAMA, prendeu três pessoas realizando pesca ilegal de camarão em Mangaratiba, na modalidade arrasto.

Foram apreendidos também os equipamentos e a embarcação utilizados no crime, assim como cerca de 4,5kg de camarão rosa. Os três homens e os objetos apreendidos foram encaminhados à sede da Polícia Federal em Angra dos Reis. Os presos responderão pelo crime de pesca ilegal, com pena que pode chegar em até três anos de detenção.

A ação faz parte da operação Defeso 2022, que reúne um conjunto de esforços entre órgãos para coibir a pesca ilegal de camarão no período de defeso, que se iniciou no dia 1° de março e encerra-se no dia 31 de maio.