PF realiza operação no Sul Fluminense e Costa Verde

Matéria publicada em 25 de novembro de 2021, 17:54 horas

Volta Redonda e Angra dos Reis – A Polícia Federal realizou nesta quinta-feira, dia 25, a Operação Segurança Legal V em todas as suas unidades no país. No Sul Fluminense e Costa Verde, a investida foi realizada pelas Delegacias da PF de Volta Redonda e Angra dos Reis.

Cerca de 590 policiais federais realizaram fiscalização de combate a empresas clandestinas de segurança privada. A intenção é encerrar a atividade de empresas que executam segurança privada sem a autorização da PF.

Está prevista a fiscalização de 565 estabelecimentos, entre casas noturnas, comércio, condomínios e outros. Desde 2017, a Polícia Federal vem realizando esta operação de âmbito nacional.

Segundo a PF, a contratação de serviços clandestinos de segurança privada coloca em risco a integridade física de pessoas e o patrimônio dos contratantes, já que os “seguranças” clandestinos não se submetem ao contrato da PF quanto aos seus antecedentes criminais, formação, aptidão física e psicológica. Além disso, as empresas clandestinas não observam os requisitos mínimos de funcionamento previstos na legislação.

No Brasil, somente empresas de segurança privada autorizadas pela Polícia Federal podem prestar serviços e contratar vigilantes.